Informations pratiques

Saint-Hilaire-Bonneval

Journées du patrimoine Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal

le bourg Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de photos, de peintures, de calligraphie sur la nature.

Mise en avant du four à pain avec réalisation et vente de pain et repas sur réservation (pâté de pommes de terre cuit au four à pain).

Exposition sur le thème des paysages, la nature et portrait. .

le bourg Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 20 60 claude.marbouty@orange.fr

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English : Journées du patrimoine Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal

L’événement Journées du patrimoine Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne