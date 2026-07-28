Journées du patrimoine Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal Saint-Hilaire-Bonneval
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Bonneval
Informations pratiques
Saint-Hilaire-Bonneval
Journées du patrimoine Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal
le bourg Saint-Hilaire-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photos, de peintures, de calligraphie sur la nature.
Mise en avant du four à pain avec réalisation et vente de pain et repas sur réservation (pâté de pommes de terre cuit au four à pain).
Exposition sur le thème des paysages, la nature et portrait. .
le bourg Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 20 60 claude.marbouty@orange.fr
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English : Journées du patrimoine Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal
L’événement Journées du patrimoine Exposition et fonctionnement de l’ancien four à pain communal Saint-Hilaire-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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