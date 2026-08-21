Exposition et visite des monuments de château-Landon, Hôtel-Dieu (ancien), Château-Landon

Informations pratiques

Exposition et visite des monuments de château-Landon 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu (ancien) Seine-et-Marne

Visite de la crypte par groupe de 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après avoir découvert l’exposition photos sur la tour Saint André, vous serez orientés selon l’affluence pour des découverte des monuments, en particulier une visite de la crypte.

Diaporamas explicatifs sur chaque site et visite guidée à la crypte.

Hôtel-Dieu (ancien) 29 Rue Jean Galland, 77570 Château-Landon, France Château-Landon 77570 Seine-et-Marne Île-de-France

Visite commentée et exposition

©histoire archéologie