La projection d’un film en réalité virtuelle de l’Abbaye royale Saint-Séverin, Abbaye Saint-Séverin (le Cloître), Château-Landon

Informations pratiques

La projection d’un film en réalité virtuelle de l’Abbaye royale Saint-Séverin 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Séverin (le Cloître) Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

La projection d’un film en réalité virtuelle à l’Abbaye royale Saint-Séverin est une expérience culturelle immersive proposée à Château-Landon. Elle retrace avec précision toute l’histoire et l’évolution de ce monument historique, depuis sa fondation originale jusqu’à l’époque contemporaine.

Abbaye Saint-Séverin (le Cloître) 34 rue de la Ville Forte Château-Landon 77570 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 29 38 08 https://www.tourisme.gatinais-valdeloing.fr Le cloître de l’ ancienne abbaye Saint-Séverin à Château-Landon est un vestige historique classé monument historique Il est ouvert occasionnellement au public lors d’événement.

La projection d’un film en réalité virtuelle à l’Abbaye royale Saint-Séverin est une expérience culturelle immersive proposée à Château-Landon. Elle retrace avec précision toute l’histoire et de ce…

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