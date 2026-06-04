Exposition été 2026 Haut Fourneau de la Forge de Montagney Forge de Montagney Montagney-Servigney

Montagney-Servigney

Exposition été 2026 Haut Fourneau de la Forge de Montagney

Forge de Montagney 2 Rue du Haut-founeau Montagney-Servigney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Une exposition inédite qui fait sens …

C’est autour du thème de l’eau, de la rivière, des poissons, de la pêche … que l’association artistique de peintres amateurs ART LE QUINT vous présentera des œuvres variées lors de cette exposition.

Utilisant une diversité de techniques, de l’huile à l’acrylique en passant par l’aquarelle…

Les artistes ont aussi travaillé avec une grande variété de matériaux.

Des réalisations en trois dimensions vous seront proposées modelage en argile et sculpture en fil d’alu.

Tous ces artistes ont croisé leurs gestes et leurs univers pour faire surgir une jolie exposition commune. .

Forge de Montagney 2 Rue du Haut-founeau Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52 tourisme@cc2vv.fr

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English : Exposition été 2026 Haut Fourneau de la Forge de Montagney

L’événement Exposition été 2026 Haut Fourneau de la Forge de Montagney Montagney-Servigney a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES