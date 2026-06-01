Visite commentée de La Forge de Montagney Forge de Montagney (Haut-fourneau) Montagney-Servigney jeudi 25 juin 2026.

Montagney-Servigney

Visite commentée de La Forge de Montagney

Forge de Montagney (Haut-fourneau) 2 Rue du haut-fourneau Montagney-Servigney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les Amis de La Forge de Montagney vous proposent des visites commentées gratuites du magnifique site du Haut-fourneau, rare témoin de l’activité métallurgique de la Vallée de l’Ognon, chaque jeudi en période estivale à 16h au départ du parking situé à l’entrée du site (Suivre le balisage Haut-fourneau).

Au programme visite du sentier de découverte du minerai aux boulets , de la maison et de l’aire des charbonniers, de la minière, du gueulard, du haut-fourneau, du logement des ouvriers et de la collection de 200 fourneaux en fonte. .

Forge de Montagney (Haut-fourneau) 2 Rue du haut-fourneau Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 90 38

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English : Visite commentée de La Forge de Montagney

L’événement Visite commentée de La Forge de Montagney Montagney-Servigney a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES