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Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui, Maison de association rue 11 novembre Etréchy, Étréchy

samedi 19 septembre 2026 · Maison de association rue 11 novembre Etréchy · Étréchy

Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui, Maison de association rue 11 novembre Etréchy, Étréchy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de association rue 11 novembre Etréchy
Adresse
rue du 11 novembre Etréchy
Ville
91580 Étréchy
Département
Essonne
Tarif
Gratuité

Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de association rue 11 novembre Etréchy Essonne

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation de cartes postales anciennes et photos contemporaines de la ville.

Maison de association rue 11 novembre Etréchy rue du 11 novembre Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France
Exposition

©mairieEtréchy

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