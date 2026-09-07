Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui, Maison de association rue 11 novembre Etréchy, Étréchy

Informations pratiques

Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de association rue 11 novembre Etréchy Essonne

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation de cartes postales anciennes et photos contemporaines de la ville.

Maison de association rue 11 novembre Etréchy rue du 11 novembre Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France

Exposition

©mairieEtréchy