AGENDA · Étréchy
Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui, Maison de association rue 11 novembre Etréchy, Étréchy
samedi 19 septembre 2026 · Maison de association rue 11 novembre Etréchy · Étréchy
Informations pratiques
Exposition Etréchy d’hier et d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 10h00 Maison de association rue 11 novembre Etréchy Essonne
Gratuité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Présentation de cartes postales anciennes et photos contemporaines de la ville.
Maison de association rue 11 novembre Etréchy rue du 11 novembre Etréchy Étréchy 91580 Essonne Île-de-France
Exposition
©mairieEtréchy