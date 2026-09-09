Exposition Eva Demarelatrous Art Textile Contemporain rue des Augustins La Rochelle
vendredi 18 septembre 2026 · rue des Augustins · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition Eva Demarelatrous Art Textile Contemporain
rue des Augustins Maison Henri II La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-18
Exposition-hommage en mémoire de l’artiste Éva Demarelatrous, disparue en début d’année.
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rue des Augustins Maison Henri II La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine arthae17@gmail.com
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English :
A tribute exhibition in memory of the artist Éva Demarelatrous, who passed away earlier this year.
L’événement Exposition Eva Demarelatrous Art Textile Contemporain La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle
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