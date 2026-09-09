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AGENDA · La Rochelle

Exposition Eva Demarelatrous Art Textile Contemporain rue des Augustins La Rochelle

vendredi 18 septembre 2026 · rue des Augustins · La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
rue des Augustins
Adresse
Maison Henri II
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Exposition Eva Demarelatrous Art Textile Contemporain

rue des Augustins Maison Henri II La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-09-18

Exposition-hommage en mémoire de l’artiste Éva Demarelatrous, disparue en début d’année.
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rue des Augustins Maison Henri II La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   arthae17@gmail.com

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English :

A tribute exhibition in memory of the artist Éva Demarelatrous, who passed away earlier this year.

L’événement Exposition Eva Demarelatrous Art Textile Contemporain La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-25 par Nous La Rochelle

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