Exposition Every Body Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Exposition Every Body

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:30:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

L’exposition EVERY BODY réunit les artistes Anne Bothuon et Franck Miegebielle autour d’une réflexion sur le corps humain.

Avec de la ouate et du tissu, Anne Bothuon modèle ses personnages. À force de points, de nœuds, de brides et de reprises, elle fait apparaître des corps, non pas les corps idéalisés qui envahissent notre quotidien, mais des corps ordinaires, avec leurs imperfections et leurs cicatrices. Des corps qui ont traversé les années, à la fois puissants et fatigués, authentiques et vulnérables. Entre comédie et tragédie, l’artiste révèle un monde où la frontière entre sculpture et corps vivant s’estompe pour laisser apparaître toute leur humanité.

Sculpteur et peintre, Franck Miegebielle propose une réflexion sur la place de l’être humain. Son travail se caractérise par le dynamisme des postures, des mouvements qui se désagrègent, se désorganisent et semblent suspendus entre équilibre et déséquilibre, juste avant la chute. Diplômé des Beaux-Arts de Paris et des Écoles d’Arts Appliqués de Sèvres, il explore, à travers ses œuvres, la fragilité du corps face à un monde en perpétuelle mutation.

Le vernissage sera accompagné d’une performance dansée de la compagnie LABSOMA. Dans la peau d’une sculpture d’Anne Bothuon, la danseuse Emeline Rabadeux fera dialoguer danse, pratiques somatiques et arts visuels autour de l’identité incarnée et du corps comme lieu de tension entre perceptions intimes et regards extérieurs. .

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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L’événement Exposition Every Body Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS