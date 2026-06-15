Saché

Exposition exceptionnelle des épreuves corrigées du roman, Beatrix

4 Rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 13:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-01

À l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de George Sand, le musée Balzac propose un accrochage spécifique de ses collections permanentes au deuxième étage du château, avec l’exposition des épreuves corrigées du roman Béatrix, prêt exceptionnel de la Bibliothèque municipale de Tours.

À l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de George Sand, le musée Balzac propose un accrochage spécifique de ses collections permanentes au deuxième étage du château, avec l’exposition des épreuves corrigées du roman Béatrix, prêt exceptionnel de la Bibliothèque municipale de Tours. 7.5 .

4 Rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50

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English :

To mark the 150th anniversary of George Sand’s death, the Musée Balzac is offering a special display of its permanent collections on the second floor of the château, with an exhibition of corrected proofs of the novel Béatrix, on exceptional loan from the Bibliothèque municipale de Tours.

L’événement Exposition exceptionnelle des épreuves corrigées du roman, Beatrix Saché a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme