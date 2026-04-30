Fête de la musique Saché
Fête de la musique Saché dimanche 21 juin 2026.
Saché
Fête de la musique
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique à Saché le dimanche 21 juin 2026
Au programme: Chanson populaires à l’accordéon Cajun, déambulation, chorale Par si par là, scène ouverte et difusion de playlist, puis on termine la soirée avec Acoustock et Brit’glass.
Fête de la musique à Saché le dimanche 21 juin 2026
Au programme: Chanson populaires à l’accordéon Cajun, déambulation, chorale Par si par là, scène ouverte et difusion de playlist, puis on termine la soirée avec Acoustock et Brit’glass. .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 65 mairie@sache.fr
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English :
Come and select your songs for the karaoke at the beginning of the evening, before continuing with the acoustic duo Nos Lubies, revisiting your favorite songs (variety, pop, rock, etc.).
Refreshments and snacks on site.
L’événement Fête de la musique Saché a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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