Exposition expérimentale de Thierry Deniaud et Taoken Route de l’abbaye Les Moutiers-en-Retz

Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Exposition expérimentale de Thierry Deniaud et Taoken

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Aux Moutiers-en-Retz, la chapelle de Prigny devient le théâtre d’une exposition expérimentale où Thierry Deniaud et TAOKEN investissent ce lieu chargé d’histoire pour proposer un dialogue inédit entre céramique, verre et patrimoine.

Une rencontre entre création contemporaine et patrimoine

Pensée comme une véritable expérience artistique, cette exposition invite les visiteurs à redécouvrir la chapelle de Prigny à travers le regard de deux artistes aux démarches complémentaires. Thierry Deniaud y présente ses Arpenteurs d’Horizon , sculptures en céramique inspirées des paysages de la baie de Bourgneuf et des lumières si particulières de l’estran. À leurs côtés, les Axiales de TAOKEN, réalisées en verre réemployé, instaurent un dialogue subtil entre matière, lumière et architecture. Ensemble, les œuvres transforment la chapelle en un espace de contemplation où création contemporaine et mémoire des lieux se répondent.

Deux univers artistiques au service de la matière

Céramiste autodidacte, Thierry Deniaud façonne l’argile depuis la fin des années 1970. Son travail, nourri par l’observation des paysages littoraux et une longue pratique de la photographie, donne naissance à des sculptures aux lignes épurées, où les courbes et les textures dialoguent avec l’horizon. TAOKEN, installée aux Moutiers-en-Retz depuis plusieurs années, développe quant à elle une démarche fondée sur le réemploi du verre. Ancienne psychothérapeute, elle transforme des objets oubliés en créations sculpturales uniques, révélant la beauté d’une matière réinventée. Ensemble, les deux artistes proposent une exposition singulière qui invite à porter un nouveau regard sur la matière, la lumière et le patrimoine.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Route de l’abbaye Chapelle de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Les Moutiers-en-Retz, the Prigny Chapel is hosting an experimental exhibition in which Thierry Deniaud and TAOKEN take over this historic site to create a unique dialogue between ceramics, glass, and cultural heritage.%A0

L’événement Exposition expérimentale de Thierry Deniaud et Taoken Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic