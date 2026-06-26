Exposition extérieure Le temps de la loutre Route de Penn An Dig Guissény jeudi 2 juillet 2026.

Guissény

Exposition extérieure Le temps de la loutre

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-09-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le temps de la loutre est une exposition photographique extérieure permettant de présenter la vie de la Loutre d’Europe, espèce emblématique des rivières de Bretagne. La loutre a failli disparaître au milieu des années 80. Depuis sa protection en 1981, elle a recolonisé petit à petit les rivières. La loutre est de retour à Guissény depuis une dizaine d’années. Mais les observations directes sont rares car l’animal est surtout crépusculaire et nocturne en plus d’être prudent. L’exposition, préparée par l’association Eau & Rivières, permet en 15 photos grands formats de faire plus ample connaissance avec cet animal.

L’exposition est installée du 1er juillet au 30 septembre autour de la maison de la digue aux portes de la Réserve naturelle régionale des Marais, dunes et baies de Guissény .

Route de Penn An Dig Maison de la Digue Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07

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English :

L’événement Exposition extérieure Le temps de la loutre Guissény a été mis à jour le 2026-06-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne