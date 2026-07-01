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Exposition Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born

vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Paul-en-Born

Exposition Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
gare de l'art
Ville
40200 Saint-Paul-en-Born
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Saint-Paul-en-Born

Exposition Fabienne Darricau

gare de l’art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez découvrir l’univers poétique et captivant de Fabienne Darricau.

Du 10 Juillet au 2 Août
Gare de L’Art, Saint-Paul-en-Born

Les rendez-vous à ne pas manquer
Le Vernissage Vendredi 10 Juillet à 19h ?? (l’occasion parfaite pour rencontrer l’artiste et partager un moment convivial).

L’Atelier Créatif Samedi 18 Juillet de 14h à 17h. Venez fabriquer votre propre statuette ! ??? (Attention, uniquement sur réservation).

Horaires d’ouverture
Mercredi 10h–12h et 15h–18h

Samedi 10h–12h et 15h–18h

Dimanche 10h–12h et 14h–18h

Entrée libre.   .

gare de l’art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   lagaredelart@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan

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