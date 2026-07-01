Exposition Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Paul-en-Born
Informations pratiques
Saint-Paul-en-Born
Exposition Fabienne Darricau
gare de l’art Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir l’univers poétique et captivant de Fabienne Darricau.
Du 10 Juillet au 2 Août
Gare de L’Art, Saint-Paul-en-Born
Les rendez-vous à ne pas manquer
Le Vernissage Vendredi 10 Juillet à 19h ?? (l’occasion parfaite pour rencontrer l’artiste et partager un moment convivial).
L’Atelier Créatif Samedi 18 Juillet de 14h à 17h. Venez fabriquer votre propre statuette ! ??? (Attention, uniquement sur réservation).
Horaires d’ouverture
Mercredi 10h–12h et 15h–18h
Samedi 10h–12h et 15h–18h
Dimanche 10h–12h et 14h–18h
Entrée libre. .
gare de l’art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com
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English :
L’événement Exposition Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan
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