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Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born

jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Paul-en-Born

Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
GARE DE L'ART SAINT PAUL EN BORN
Ville
40200 Saint-Paul-en-Born
Département
Landes
Tarif

Saint-Paul-en-Born

Spectacle de contes

GARE DE L’ART SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Quand les arbres racontent spectacle de contes d’ici où d’ailleurs pour enfants à partir de 4 ans.   .

GARE DE L’ART SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 88 92  marieceline31@hotmail.com

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English : Spectacle de contes

L’événement Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Mimizan

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