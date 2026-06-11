Exposition : « Faire Maison » Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes vendredi 3 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Au-delà de l’architecture, il s’agit plutôt de l’édification de soi, de cette quête permanente pour trouver sa place et transformer l’espace en une extension de son intimité. En mêlant leurs techniques et leurs univers respectifs, les deux plasticiennes décortiquent la mécanique de leurs jardins secrets. Leurs productions dialoguent autour de la répétition, de la série, où le motif devient un processus et le souvenir se matérialise en quelques traces sensibles.Vernissage : vendredi 3 juillet à partir de 18h

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100



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