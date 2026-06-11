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Exposition : « Faire Maison » Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Exposition : « Faire Maison » Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Exposition : « Faire Maison » Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Les Ateliers de la Ville en Bois

Adresse : 23 Rue de la Ville en Bois , Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 18:00 – 22:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au-delà de l’architecture, il s’agit plutôt de l’édification de soi, de cette quête permanente pour trouver sa place et transformer l’espace en une extension de son intimité. En mêlant leurs techniques et leurs univers respectifs, les deux plasticiennes décortiquent la mécanique de leurs jardins secrets. Leurs productions dialoguent autour de la répétition, de la série, où le motif devient un processus et le souvenir se matérialise en quelques traces sensibles.Vernissage : vendredi 3 juillet à partir de 18h

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100

La prog


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