Exposition Familiar Strangers. Une Pologne multiple FRAC Lorraine Metz

Informations pratiques

Metz

Exposition Familiar Strangers. Une Pologne multiple

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2027-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Exposition de groupe avec des œuvres de Assaf Gruber, Emma Dajska, Eva Prusiewicz, Ewa Partum, Janek Simon, Jasmina Metwaly, Malgorzata Mirga-Tas, Natalia LL, Ngo Van Tuong, Oliwia Bosomtwe, OPJ Cyganek et Julie Poulain, Renata Rara Kaminska, Shadow Architecture, Teresa Murak, Zuzanna Hertzberg.

D’où vient le fantasme qu’une culture devrait être une entité délimitée et uniforme ? Cette exposition va à l’encontre du mythe de l’homogénéité du récit national. Elle cherche à révéler les différentes strates qui constituent une culture, et plus particulièrement celle de la Pologne. Souvent considéré comme ayant une démographie homogène, ce pays est pourtant lié à des réalités migratoires qui ont enrichi sa culture. En miroir, ses mouvements de population ont des liens forts avec la Lorraine, qui a accueilli de nombreux·ses polonais·es lors du développement des mines et de l’industrie sidérurgique.L’exposition invite à découvrir une multiplicité de cultures en Pologne, en y associant leurs ramifications en Lorraine. Ensemble, elles révèlent des histoires qui se superposent et des cohabitations méconnues. Certaines œuvres, historiques ou récentes, montrent des stratégies artistiques qui soulignent ou contournent les tensions associées au rôle des femmes dans l’espace public. La nature est également présente, comme une composante du réel qui invite à migrer ou à s’ancrer selon les capacités d’accueil du terrain.Aujourd’hui, la porosité entre les différents pays de l’Europe a changé avec la guerre en Ukraine, ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire du continent. Au-delà des représentations de ce que l’on a appelé Europe de l’Est comme un pendant à un Ouest dont les limites et définitions ont changé -, l’exposition nous rappelle que les différences font partie intégrante de notre expérience du monde.Tout public

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FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 20 02 info@fraclorraine.org

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English :

Group exhibition featuring works by Assaf Gruber, Emma Dajska, Eva Prusiewicz, Ewa Partum, Janek Simon, Jasmina Metwaly, Malgorzata Mirga-Tas, Natalia LL, Ngo Van Tuong, Oliwia Bosomtwe, OPJ Cyganek and Julie Poulain, Renata Rara Kaminska, Shadow Architecture, Teresa Murak, and Zuzanna Hertzberg.

Where does the fantasy come from that a culture should be a defined and uniform entity? This exhibition challenges the myth of the homogeneity of the national narrative. It seeks to reveal the different layers that make up a culture, and more specifically that of Poland. Often considered to have a homogeneous population, this country is nevertheless linked to migratory patterns that have enriched its culture. Conversely, these population movements have strong ties to Lorraine, which welcomed many Polish immigrants during the development of the mining and steel industries.The exhibition invites visitors to discover the diversity of cultures in Poland, while exploring their connections to Lorraine. Together, they reveal overlapping histories and little-known coexistences. Some works—both historical and recent—showcase artistic strategies that highlight or circumvent the tensions associated with the role of women in public life. Nature is also present, as a component of reality that invites us to migrate or take root, depending on the terrain’s capacity to welcome us.Today, the porosity between the different countries of Europe has changed with the war in Ukraine, opening a new chapter in the continent’s history. Beyond representations of what has been called “Eastern Europe”—as a counterpart to a “West” whose boundaries and definitions have shifted— the exhibition reminds us that differences are an integral part of our experience of the world.

L’événement Exposition Familiar Strangers. Une Pologne multiple Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ