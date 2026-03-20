Exposition Femmes du port CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Exposition Femmes du port

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-01

Jusqu’aux années 1960, les femmes étaient tenues à l’écart de la navigation et de la pêche.

Mais qu’en est-il réellement ? Quel(s) rôle(s) tiennent les filles, les femmes et les veuves de pêcheurs dans l’économie du port de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ?

Femmes du port vous invite à naviguer dans ces eaux méconnues afin de lever le voile sur cinq siècles d’histoire, du XVIIe siècle à nos jours, sur la place majeure qu’occupent les femmes dans l’économie maritime. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Exposition Femmes du port

L’événement Exposition Femmes du port Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque