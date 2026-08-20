Exposition Femmes en chantier. Elisa Roy L’instantané Rennes

Informations pratiques

Elles sont architectes, conductrices de travaux, maçonnes, peintres, plombières, ouvrière en construction navale, électriciennes ou encore cheffes de chantier. Elles dessinent, coordonnent, construisent, réparent et transforment nos environnement. Pourtant, leurs visages et leurs parcours restent encore trop souvent invisibles.

Le milieu de la construction est aujourd’hui l’un des secteurs les moins féminisés en France. Les femmes représentent seulement 13,6 % des effectifs, et à peine 2,9 % des ouvriers sur les chantiers (selon la Fédération Française des Bâtiments).

Cette exposition photographique donne la parole à quinze femmes qui exercent des métiers du chantier et de la construction. Quinze femmes aux trajectoires singulières, réunies par une même volonté : prendre leur place dans un univers historiquement façonné par les hommes.

Jeune photographe bretonne et architecte de formation, Elisa Roy a eu l’envie d’aller à la rencontre de ces femmes et d’en créer une exposition photographique. À travers son regard, elle met en lumière celles qui ont défié les stéréotypes, prouvé leur légitimité et ouvert la voie à celles qui suivront.

Et si ces femmes sont encore minoritaires aujourd’hui, elles ne sont plus des exceptions : elles sont les bâtisseuses de demain.

Car construire l’avenir, c’est aussi construire l’égalité

Elisa Roy a été élue coup du coeur du FRIJ en 2026.

Le Fonds Rennais d’Initiatives Jeunes (FRIJ) est un dispositif de soutien aux projets jeunes initié par la Ville de Rennes et animé par l’association le 4bis-IJ, qui a pour objectif de susciter, soutenir, développer et faire connaître l’esprit d’initiative des jeunes de 15 à 25 ans.

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre le 4bis-IJ et L’instantané pour valoriser les projets artistiques jeunesses, et notamment photographiques, soutenus par le FRIJ.