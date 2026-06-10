Initiation au chant choral Place de la Mairie Rennes Jeudi 20 août, 16h30, 17h45 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec l’Opéra de Rennes

Tous en chœur ! L’Opéra de Rennes vous propose de vous initier au chant choral grâce à deux ateliers organisés sur la scène de la place de la Mairie.

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L’Opéra de Rennes s’attache à faire rayonner l’art lyrique et la musique classique au sein de son territoire tout en explorant de nouvelles formes artistiques. L’établissement s’illustre par sa volonté de sensibiliser les publics et propose une programmation variée mêlant opéra, concerts, danse et théâtre musical.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-20T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-20T18:30:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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