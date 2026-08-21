Exposition Fenêtre sur le monde ludique Rue de Garsmaria Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Exposition Fenêtre sur le monde ludique

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-10

Exposition Fenêtre sur le monde ludique

Du 10 mars au 28 mars 2027, à la bibliothèque.

Les collégiens de Louis Hémon de Pleyben s’ouvrent sur le monde et vous proposent une balade visuelle et auditive sur les jeux, jouets et sports de l’ailleurs. L’occasion de découvrir des pratiques ludiques méconnus ou insolites. Grâce à un QR-Code vous pourrez écouter les règles de ces jeux, en français, anglais et espagnol.

Tout public. .

Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Exposition Fenêtre sur le monde ludique Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE