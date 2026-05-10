Marcilhac-sur-Célé

Exposition Figures de pierre -l’art roman dans le Lot à Marcilhac-sur-Célé

Abbaye, salle capitulaire Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-06 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

Cette exposition de photographies, conçue par le Département du Lot présente des clichés réalisés par la photographe Nelly Blaya, qui mettent en lumière la richesse et la finesse de l’art roman lotois à travers de remarquables portraits sculptés.

Cette exposition de photographies, conçue par le Département du Lot présente des clichés réalisés par la photographe Nelly Blaya, qui mettent en lumière la richesse et la finesse de l’art roman lotois à travers de remarquables portraits sculptés.

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Abbaye, salle capitulaire Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

This photographic exhibition, conceived by the Département du Lot, presents shots taken by photographer Nelly Blaya, which highlight the richness and finesse of Lot Romanesque art through remarkable sculpted portraits.

L’événement Exposition Figures de pierre -l’art roman dans le Lot à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Figeac