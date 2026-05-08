Concert groupe vocal Les Voca-Muses à l’abbaye de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé
Concert groupe vocal Les Voca-Muses à l’abbaye de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé dimanche 19 juillet 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Concert groupe vocal Les Voca-Muses à l’abbaye de Marcilhac sur Célé
Église de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Constitué de 12 chanteuses, ce groupe interprétera des créations originales de Florence Gay
Constitué de 12 chanteuses, ce groupe interprétera des créations originales de Florence Gay. Au programme de ce moment festif, un répertoire inédit, basé sur de bonne dose d’humour, une pincée de féminisme, le tout assaisonné de rythmes endiablés et d’instants poétiques.
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Église de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
Consisting of 12 singers, this group will perform original creations by Florence Gay
L’événement Concert groupe vocal Les Voca-Muses à l’abbaye de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Figeac