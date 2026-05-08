Marcilhac-sur-Célé

Concert groupe vocal Les Voca-Muses à l’abbaye de Marcilhac sur Célé

Église de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Constitué de 12 chanteuses, ce groupe interprétera des créations originales de Florence Gay

Constitué de 12 chanteuses, ce groupe interprétera des créations originales de Florence Gay. Au programme de ce moment festif, un répertoire inédit, basé sur de bonne dose d’humour, une pincée de féminisme, le tout assaisonné de rythmes endiablés et d’instants poétiques.

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Église de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Consisting of 12 singers, this group will perform original creations by Florence Gay

L’événement Concert groupe vocal Les Voca-Muses à l’abbaye de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Figeac