Concert Festival d’orgue de Marcilhac Des Baroques aux Romantiques Marcilhac-sur-Célé
Concert Festival d’orgue de Marcilhac Des Baroques aux Romantiques Marcilhac-sur-Célé dimanche 9 août 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Concert Festival d’orgue de Marcilhac Des Baroques aux Romantiques
Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Ce concert d'orgue donné par l’organiste Françoise Dornier et le hautboïste Laurent Hacquard, proposent un panoramique sur deux siècles de musique, alternant œuvres célèbres et pépites à découvrir.
Ce concert d'orgue donné par l’organiste Françoise Dornier et le hautboïste Laurent Hacquard, proposent un panoramique sur deux siècles de musique, alternant œuvres célèbres et pépites à découvrir.
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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
This organ concert, given by organist Françoise Dornier and oboist Laurent Hacquard, offers a panoramic view of two centuries of music, alternating famous works with nuggets yet to be discovered.
L’événement Concert Festival d’orgue de Marcilhac Des Baroques aux Romantiques Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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