Marcilhac-sur-Célé

Concert Festival d’orgue de Marcilhac Des Baroques aux Romantiques

Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Ce concert d'orgue donné par l’organiste Françoise Dornier et le hautboïste Laurent Hacquard, proposent un panoramique sur deux siècles de musique, alternant œuvres célèbres et pépites à découvrir.

Ce concert d'orgue donné par l’organiste Françoise Dornier et le hautboïste Laurent Hacquard, proposent un panoramique sur deux siècles de musique, alternant œuvres célèbres et pépites à découvrir.

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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

This organ concert, given by organist Françoise Dornier and oboist Laurent Hacquard, offers a panoramic view of two centuries of music, alternating famous works with nuggets yet to be discovered.

L’événement Concert Festival d’orgue de Marcilhac Des Baroques aux Romantiques Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac