Marcilhac-sur-Célé

Concert festival Quatuors en vallée du Célé, l’Envolée musicale avec le Quatuor Parisii

Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Comme chaque année le Quator Parisii, en partenariat avec Les Grives musicales

vous propose une soirée de musique classique !

Comme chaque année le Quator Parisii, en partenariat avec Les Grives musicales

vous propose une soirée de musique classique !

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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

As every year the Quator Parisii, in partnership with Les Grives musicales

offers you an evening of classical music!

L’événement Concert festival Quatuors en vallée du Célé, l’Envolée musicale avec le Quatuor Parisii Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Figeac