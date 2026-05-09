Concert festival Quatuors en vallée du Célé, l’Envolée musicale avec le Quatuor Parisii Marcilhac-sur-Célé
Concert festival Quatuors en vallée du Célé, l’Envolée musicale avec le Quatuor Parisii Marcilhac-sur-Célé jeudi 23 juillet 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Concert festival Quatuors en vallée du Célé, l’Envolée musicale avec le Quatuor Parisii
Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Comme chaque année le Quator Parisii, en partenariat avec Les Grives musicales
vous propose une soirée de musique classique !
Comme chaque année le Quator Parisii, en partenariat avec Les Grives musicales
vous propose une soirée de musique classique !
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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
As every year the Quator Parisii, in partnership with Les Grives musicales
offers you an evening of classical music!
L’événement Concert festival Quatuors en vallée du Célé, l’Envolée musicale avec le Quatuor Parisii Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Figeac