Concours de peinture et de dessin Le patrimoine de Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé
Concours de peinture et de dessin Le patrimoine de Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé dimanche 2 août 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Concours de peinture et de dessin Le patrimoine de Marcilhac-sur-Célé
Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Sous la responsabilité de Anne Rozannes, pour la 9ème édition de ce concours annuel est consacrée aux artistes confirmés, amateurs ainsi qu’aux enfants
Sous la responsabilité de Anne Rozannes, pour la 9ème édition de ce concours annuel est consacrée aux artistes confirmés, amateurs ainsi qu’aux enfants. De nombreux prix seront attribués dans chaque catégorie d’artistes.
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Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
Supervised by Anne Rozannes, the 9th edition of this annual competition is dedicated to established and amateur artists as well as children
L’événement Concours de peinture et de dessin Le patrimoine de Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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