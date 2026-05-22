Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Varese Marcilhac-sur-Célé
Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Varese Marcilhac-sur-Célé dimanche 2 août 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Varese
Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 20:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Dimanche 2 août CONCERT: Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor VARESE
Au programme, notamment, le quatuor à cordes n°16 de Beethoven, en fa majeur, opus 135, ainsi que le quatuor n°3 de Schumann, en la majeur, opus 41.
Le quatuor n°16, le dernier de Beethoven, est souvent perçu comme un testament musical empreint d’une sérénité retrouvée, loin de la complexité monumentale et du tumulte dramatique de certaines de ses compositions précédentes de Beethoven.
L’opus 41 de Schumann, dédié à Mendelssohn, est l’une des premières œuvres de musique de chambre du compositeur.
Dimanche 2 août CONCERT: Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor VARESE
Au programme, notamment, le quatuor à cordes n°16 de Beethoven, en fa majeur, opus 135, ainsi que le quatuor n°3 de Schumann, en la majeur, opus 41.
Le quatuor n°16, le dernier de Beethoven, est souvent perçu comme un testament musical empreint d’une sérénité retrouvée, loin de la complexité monumentale et du tumulte dramatique de certaines de ses compositions précédentes de Beethoven.
L’opus 41 de Schumann, dédié à Mendelssohn, est l’une des premières œuvres de musique de chambre du compositeur.
.
Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday, August 2 CONCERT: Festival Quatuors en vallée du Célé with the VARESE Quartet
The program includes Beethoven’s String Quartet No. 16, in F major, Op. 135, and Schumann’s Quartet No. 3, in A major, Op. 41.
The Quartet n°16, Beethoven’s last, is often seen as a musical testament imbued with a newfound serenity, far removed from the monumental complexity and dramatic tumult of some of Beethoven’s earlier compositions.
Schumann’s Op. 41, dedicated to Mendelssohn, is one of the composer’s earliest chamber music works.
L’événement Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Varese Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
À voir aussi à Marcilhac-sur-Célé (Lot)
- Exposition Figures de pierre -l’art roman dans le Lot à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 1 juillet 2026
- Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 14 juillet 2026
- Concert Festival d’orgue de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 15 juillet 2026
- Presque jazz in Marcilhac (Marcilhac-sur-Célé) Marcilhac-sur-Célé 17 juillet 2026
- Concert groupe vocal Les Voca-Muses à l’abbaye de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé 19 juillet 2026