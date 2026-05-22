Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Varese Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé

Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Varese

Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dimanche 2 août CONCERT: Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor VARESE

Au programme, notamment, le quatuor à cordes n°16 de Beethoven, en fa majeur, opus 135, ainsi que le quatuor n°3 de Schumann, en la majeur, opus 41.

Le quatuor n°16, le dernier de Beethoven, est souvent perçu comme un testament musical empreint d’une sérénité retrouvée, loin de la complexité monumentale et du tumulte dramatique de certaines de ses compositions précédentes de Beethoven.

L’opus 41 de Schumann, dédié à Mendelssohn, est l’une des premières œuvres de musique de chambre du compositeur.

Dimanche 2 août CONCERT: Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor VARESE

Au programme, notamment, le quatuor à cordes n°16 de Beethoven, en fa majeur, opus 135, ainsi que le quatuor n°3 de Schumann, en la majeur, opus 41.

Le quatuor n°16, le dernier de Beethoven, est souvent perçu comme un testament musical empreint d’une sérénité retrouvée, loin de la complexité monumentale et du tumulte dramatique de certaines de ses compositions précédentes de Beethoven.

L’opus 41 de Schumann, dédié à Mendelssohn, est l’une des premières œuvres de musique de chambre du compositeur.

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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Sunday, August 2 CONCERT: Festival Quatuors en vallée du Célé with the VARESE Quartet

The program includes Beethoven’s String Quartet No. 16, in F major, Op. 135, and Schumann’s Quartet No. 3, in A major, Op. 41.

The Quartet n°16, Beethoven’s last, is often seen as a musical testament imbued with a newfound serenity, far removed from the monumental complexity and dramatic tumult of some of Beethoven’s earlier compositions.

Schumann’s Op. 41, dedicated to Mendelssohn, is one of the composer’s earliest chamber music works.

L’événement Festival Quatuors en vallée du Célé avec le Quatuor Varese Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac