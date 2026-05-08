Marcilhac-sur-Célé

Concert Festival d’orgue de Marcilhac

Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Christophe Piedoux, orgue et Claire Bienfait, trompette joueront pour votre plus grand plaisir les œuvres de Bach, VivaldiI, Torelli et Haendel, elles seront interprétées sur l’orgue Abbott et avec les qualités acoustiques remarquables de l’abbatiale de Marcilhac

Christophe Piedoux, orgue et Claire Bienfait, trompette joueront pour votre plus grand plaisir les œuvres de Bach, VivaldiI, Torelli et Haendel, elles seront interprétées sur l’orgue Abbott et avec les qualités acoustiques remarquables de l’abbatiale de Marcilhac

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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Christophe Piedoux, organ, and Claire Bienfait, trumpet, will play works by Bach, VivaldiI, Torelli and Handel for your enjoyment, performed on the Abbott organ and with the remarkable acoustic qualities of the Marcilhac Abbey

L’événement Concert Festival d’orgue de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Figeac