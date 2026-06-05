Stage Reliure et Croquis rue des remparts Marcilhac-sur-Célé samedi 11 juillet 2026.

Marcilhac-sur-Célé

Stage Reliure et Croquis

rue des remparts r Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 270 – 270 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

L'association Archivolte organise pour la deuxième année un stage de croquis dans un lieu exceptionnel

L'association Archivolte organise pour la deuxième année un stage de croquis dans un lieu exceptionnel.

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rue des remparts r Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie archivolteassociation@gmail.com

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English :

For the second year running, the Archivolte association is organizing a sketching workshop in an exceptional location

L’événement Stage Reliure et Croquis Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac