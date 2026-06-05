Stage Reliure et Croquis rue des remparts Marcilhac-sur-Célé
Stage Reliure et Croquis rue des remparts Marcilhac-sur-Célé samedi 11 juillet 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Stage Reliure et Croquis
rue des remparts r Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : 270 – 270 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14
L'association Archivolte organise pour la deuxième année un stage de croquis dans un lieu exceptionnel
L'association Archivolte organise pour la deuxième année un stage de croquis dans un lieu exceptionnel.
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rue des remparts r Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie archivolteassociation@gmail.com
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English :
For the second year running, the Archivolte association is organizing a sketching workshop in an exceptional location
L’événement Stage Reliure et Croquis Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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