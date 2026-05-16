Presque jazz in Marcilhac (Marcilhac-sur-Célé) Marcilhac-sur-Célé
Presque jazz in Marcilhac (Marcilhac-sur-Célé) Marcilhac-sur-Célé vendredi 17 juillet 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Presque jazz in Marcilhac (Marcilhac-sur-Célé)
Place des Platanes Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18
(Presque) Jazz in Marcilhac, c’est du jazz, mais pas seulement
(Presque) Jazz in Marcilhac, c’est du jazz, mais pas seulement. Pour fêter
ses 25 ans, l’Association ANIMA vous a concocté deux soirées sous les platanes,
estivales, conviviales, familiales et musicales !
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Place des Platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 52 03 41 01 basile@lestrucsenscope.com
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English :
(Almost) Jazz in Marcilhac is jazz, but not just jazz
L’événement Presque jazz in Marcilhac (Marcilhac-sur-Célé) Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac
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