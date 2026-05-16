Marcilhac-sur-Célé

Presque jazz in Marcilhac (Marcilhac-sur-Célé)

Place des Platanes Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

(Presque) Jazz in Marcilhac, c’est du jazz, mais pas seulement

(Presque) Jazz in Marcilhac, c’est du jazz, mais pas seulement. Pour fêter

ses 25 ans, l’Association ANIMA vous a concocté deux soirées sous les platanes,

estivales, conviviales, familiales et musicales !

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Place des Platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 52 03 41 01 basile@lestrucsenscope.com

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English :

(Almost) Jazz in Marcilhac is jazz, but not just jazz

L’événement Presque jazz in Marcilhac (Marcilhac-sur-Célé) Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac