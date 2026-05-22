Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé
Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé mardi 14 juillet 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé
place des Platanes Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
À l'occasion de la fête Nationale, le comité des fêtes de Marcilhac organise un bal de danses traditionnelles !
À l'occasion de la fête Nationale, le comité des fêtes de Marcilhac organise un bal de danses traditionnelles !
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place des Platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 07 46 42 33 cdf.marcilhac46@gmail.com
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English :
On the occasion of the Fête Nationale, Marcilhac’s Comité des fêtes is organizing a traditional dance ball!
L’événement Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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