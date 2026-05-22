Marcilhac-sur-Célé

Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé

place des Platanes Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l'occasion de la fête Nationale, le comité des fêtes de Marcilhac organise un bal de danses traditionnelles !

À l'occasion de la fête Nationale, le comité des fêtes de Marcilhac organise un bal de danses traditionnelles !

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place des Platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 07 46 42 33 cdf.marcilhac46@gmail.com

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English :

On the occasion of the Fête Nationale, Marcilhac’s Comité des fêtes is organizing a traditional dance ball!

L’événement Fête Nationale à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac