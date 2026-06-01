Fête de la Musique à Marcilhac sur Célé, Scratch in Marcilhac Marcilhac-sur-Célé
Fête de la Musique à Marcilhac sur Célé, Scratch in Marcilhac Marcilhac-sur-Célé samedi 20 juin 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Fête de la Musique à Marcilhac sur Célé, Scratch in Marcilhac
abbaye de Marcilhac sur célé Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Événement musical organisé dans le cadre de la Fête de la musique à Marcilhac-sur-Célé à Marcilhac sur Célé dans les ruines de l'Abbaye !
GABY accompagné de Julian , Aurélien, Élodie…(et les bénévoles d'Olterra) offriront un beau moment de découverte !
Rap Oldschool, courants musicaux alternatif et underground ,..
Cette journée mettra à l’honneur la culture hip-hop , musique , danse , graffiti.
Événement musical organisé dans le cadre de la Fête de la musique à Marcilhac-sur-Célé à Marcilhac sur Célé dans les ruines de l'Abbaye !
GABY accompagné de Julian , Aurélien, Élodie…(et les bénévoles d'Olterra) offriront un beau moment de découverte !
Rap Oldschool, courants musicaux alternatif et underground ,..
Cette journée mettra à l’honneur la culture hip-hop , musique , danse , graffiti.. dans une ambiance électronique , locale et belge ! Cette manifestation réunit plusieurs artistes et collectifs autour d’une programmation mêlant concerts, DJ sets, scratch et graffiti. Ambiance festive et urbaine avec restauration et buvette sur place.
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abbaye de Marcilhac sur célé Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie sandra.zographos46@gmail.com
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English :
Musical event organized as part of the Fête de la musique à Marcilhac-sur-Célé in Marcilhac sur Célé in the ruins of the Abbey!
GABY accompanied by Julian , Aurélien, Élodie…(and the Olterra volunteers) will be on hand to offer you a great time of discovery!
Oldschool rap, alternative and underground musical trends…
This day will focus on hip-hop culture, music, dance and graffiti.
L’événement Fête de la Musique à Marcilhac sur Célé, Scratch in Marcilhac Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Figeac
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