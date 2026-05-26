Marcilhac-sur-Célé

CONCERT BAROQUE avec l’ Ensemble FLORILÂME

Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Florilâme met le cap sur Londres en compagnie de Suzanne Necker, qui nous a laissé un récit très sensible de son voyage en Angleterre effectué en 1776 avec sa famille (son mari, Jacques Necker, ministre des finances de Louis XVI et sa fille, la future Madame de Staël).

Lieux célèbres, parcs et jardins, architecture, sorties mondaines, arts de la scène, pratiques sociales..

Florilâme met le cap sur Londres en compagnie de Suzanne Necker, qui nous a laissé un récit très sensible de son voyage en Angleterre effectué en 1776 avec sa famille (son mari, Jacques Necker, ministre des finances de Louis XVI et sa fille, la future Madame de Staël).

Lieux célèbres, parcs et jardins, architecture, sorties mondaines, arts de la scène, pratiques sociales… la description précise de toutes ces choses vues ou entendues trouvent un écho étonnant dans les musiques de Purcell, Dowland, Avison, Haendel, interprétées par une soprane, deux violons baroques et un théorbe.

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Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 08 99 79 63

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English :

Florilâme sets sail for London in the company of Suzanne Necker, who left us a very sensitive account of her trip to England in 1776 with her family (her husband, Jacques Necker, Louis XVI’s finance minister, and her daughter, the future Madame de Staël).

Famous places, parks and gardens, architecture, social outings, the performing arts, social practices…

L’événement CONCERT BAROQUE avec l’ Ensemble FLORILÂME Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Figeac