Déambulation forestière à Marcilhac-Sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé

Déambulation forestière à Marcilhac-Sur-Célé

Office de Tourisme de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

…et si vous éveilliez votre regard sur la forêt ? avec Anne Boutonnet, ingénieur forestier.

Loin d’une approche purement botanique, cette sortie propose un regard vivant et engagé sur la forêt, accessible à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les enjeux actuels de la forêt locale habitants, résidents estivaux ou visiteurs curieux de découvrir autrement le patrimoine naturel local

…et si vous éveilliez votre regard sur la forêt ? avec Anne Boutonnet, ingénieur forestier.

Loin d’une approche purement botanique, cette sortie propose un regard vivant et engagé sur la forêt, accessible à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les enjeux actuels de la forêt locale habitants, résidents estivaux ou visiteurs curieux de découvrir autrement le patrimoine naturel local. Ainsi, bien plus qu’une simple promenade, cette déambulation propose une immersion au cœur de ces enjeux actuels, dans un jeu de questionnements et de réponses nourries par des regards de professionnels et de passionnés !

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Office de Tourisme de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

And if you were to awaken your gaze on the forest? with Anne Boutonnet, forestry engineer.

Far from a purely botanical approach, this outing offers a lively and committed look at the forest, accessible to all those who wish to better understand the current issues facing the local forest? locals, summer residents or visitors curious to discover the local natural heritage in a different way

L’événement Déambulation forestière à Marcilhac-Sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac