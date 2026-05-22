Concert Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé Sonorités célestes Marcilhac-sur-Célé
Concert Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé Sonorités célestes Marcilhac-sur-Célé mercredi 29 juillet 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Concert Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé Sonorités célestes
Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Récital d’orgue d’ Oscar Pineda, titulaire des orgues d’Issy-les -Moulineaux
Le programme éclectique proposé comprendra notamment des œuvres de Bach, Stanley, Mozart, Dubois et Lefèbure -Wély, interprétées sur l’orgue Abbott de l’église abbatiale et magnifiées grâce à la qualité acoustique incomparable de l’édifice.
Récital d’orgue d’ Oscar Pineda, titulaire des orgues d’Issy-les -Moulineaux
Le programme éclectique proposé comprendra notamment des œuvres de Bach, Stanley, Mozart, Dubois et Lefèbure -Wély, interprétées sur l’orgue Abbott de l’église abbatiale et magnifiées grâce à la qualité acoustique incomparable de l’édifice.
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Eglise de l’ancienne abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
Organ recital by Oscar Pineda, titular organist at Issy-les-Moulineaux
The eclectic program will include works by Bach, Stanley, Mozart, Dubois and Lefèbure-Wély, performed on the Abbott organ in the abbey church and magnified by the incomparable acoustic quality of the building.
The eclectic program will include works by Bach, Stanley, Mozart, Dubois and Lefèbure-Wély
L’événement Concert Festival d’orgue de Marcilhac-sur-Célé Sonorités célestes Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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