Marcilhac-sur-Célé

Exposition de peintures Les lacs de Saint Namphaise

Salle Capitulaire de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10

Venez découvrir cette exposition d’Arts plastiques sur le thème Les lacs de Saint Namphaise . Les peintres Hilary Hoyland et Marianne Murat de Montai et la photographe Suzanne Mothes, vous présentent sur divers supports, leurs regards croisés sur ces lacs emblématiques du causse alentour.

Venez découvrir cette exposition d’Arts plastiques sur le thème Les lacs de Saint Namphaise . Les peintres Hilary Hoyland et Marianne Murat de Montai et la photographe Suzanne Mothes, vous présentent sur divers supports, leurs regards croisés sur ces lacs emblématiques du causse alentour.

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Salle Capitulaire de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Come and discover this visual arts exhibition on the theme of The lakes of Saint Namphaise . Painters Hilary Hoyland and Marianne Murat de Montai, and photographer Suzanne Mothes, present you, in various media, their crossed views of these emblematic lakes of the surrounding causse.

L’événement Exposition de peintures Les lacs de Saint Namphaise Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac