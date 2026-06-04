Vide-Greniers à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé
Vide-Greniers à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé samedi 15 août 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Vide-Greniers à Marcilhac sur Célé
rues du village Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez nombreux à l'occasion de la fête votive de Marcilhac pour profiter du vide-greniers toute la journée !
Venez nombreux à l'occasion de la fête votive de Marcilhac pour profiter du vide-greniers toute la journée !
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rues du village Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 07 46 42 33 cdf.marcilhac46@gmail.com
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English :
Come one and all to Marcilhac's fête votive to take advantage of the all-day garage sale!
L’événement Vide-Greniers à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac
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