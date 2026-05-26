Marcilhac-sur-Célé

CONCERT BAROQUE avec l’ Ensemble FLORILÂME

MARCILHAC-SUR-CÉLÉ, salle capitulaire Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Dans une formation en trio avec des œuvres vocales pour une soprane, un violon et un théorbe, l'ensemble Florilâme vous convie à une immersion musicale, poétique et sensorielle dans l'Italie baroque du 16e au début du 18e siècle.

Sur les charmants rivages de Ligurie jusqu'aux mystiques églises florentines, ce voyage allégorique, offre une place centrale à la nature et l'amour, sources d'inspiration inépuisables. Des premiers émois auprès de nymphes espiègles, le sentiment amoureux profane des débuts mute et nous conduit à explorer toutes les dimensions de nos émotions. Oeuvres de Monteverdi, Vivaldi, Albinoni, Matteis….

Dans une formation en trio avec des œuvres vocales pour une soprane, un violon et un théorbe, l'ensemble Florilâme vous convie à une immersion musicale, poétique et sensorielle dans l'Italie baroque du 16e au début du 18e siècle.

Sur les charmants rivages de Ligurie jusqu'aux mystiques églises florentines, ce voyage allégorique, offre une place centrale à la nature et l'amour, sources d'inspiration inépuisables. Des premiers émois auprès de nymphes espiègles, le sentiment amoureux profane des débuts mute et nous conduit à explorer toutes les dimensions de nos émotions. Oeuvres de Monteverdi, Vivaldi, Albinoni, Matteis….

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MARCILHAC-SUR-CÉLÉ, salle capitulaire Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 08 99 79 63

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English :

In a trio formation with vocal works for soprano, violin and theorbo, the Florilâme ensemble invites you on a musical, poetic and sensory immersion in Baroque Italy from the 16th to the early 18th centuries.

From the charming shores of Liguria to the mystical churches of Florence, this allegorical journey, offers a central place to nature and love, inexhaustible sources of inspiration. From the first stirrings of love with mischievous nymphs, the profane sentiment of early love mutates and leads us to explore all the dimensions of our emotions. Works by Monteverdi, Vivaldi, Albinoni, Matteis….

L’événement CONCERT BAROQUE avec l’ Ensemble FLORILÂME Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Figeac