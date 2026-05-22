Marcilhac-sur-Célé

Conférence à Marcilhac-sur-Célé Petite histoire des chemins en Quercy

Salle capitulaire de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

En marge de la controverse sur l’existence des chemins de pèlerinage vers St Jacques de Compostelle, le conférencier se propose d’élargir la réflexion concernant la définition et la fréquentation des chemins, petits et grands, empruntés par nos ancêtres du Quercy et d’ailleurs.

Par patrice Foissac, historien, ancien président de la Société des Etudes du Lot.

En marge de la controverse sur l’existence des chemins de pèlerinage vers St Jacques de Compostelle, le conférencier se propose d’élargir la réflexion concernant la définition et la fréquentation des chemins, petits et grands, empruntés par nos ancêtres du Quercy et d’ailleurs.

Par patrice Foissac, historien, ancien président de la Société des Etudes du Lot.

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Salle capitulaire de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Aside from the controversy over the existence of pilgrimage routes to St Jacques de Compostelle, the speaker proposes to broaden reflection on the definition and use of the paths, large and small, taken by our ancestors in Quercy and elsewhere.

By patrice Foissac, historian, former president of the Société des Etudes du Lot.

L’événement Conférence à Marcilhac-sur-Célé Petite histoire des chemins en Quercy Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac