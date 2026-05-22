Concert en vallée du Célé Chant choral avec l’Ensemble La Marquise Marcilhac-sur-Célé
Concert en vallée du Célé Chant choral avec l’Ensemble La Marquise Marcilhac-sur-Célé dimanche 16 août 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Concert en vallée du Célé Chant choral avec l’Ensemble La Marquise
Eglise de l’ancienne abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Sous la direction de Lucie Rudea, le programme sera composé d’extraits vocaux de l’œuvre magistrale de Johannes Brahms un Requiem Allemand , avec accompagnement à l’orgue Abbott de l’abbatiale de Marcilhac.
Sous la direction de Lucie Rudea, le programme sera composé d’extraits vocaux de l’œuvre magistrale de Johannes Brahms un Requiem Allemand , avec accompagnement à l’orgue Abbott de l’abbatiale de Marcilhac.
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Eglise de l’ancienne abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
Under the direction of Lucie Rudea, the program will feature vocal excerpts from Johannes Brahms’ masterful work A German Requiem , with accompaniment on the Abbott organ in Marcilhac Abbey.
L’événement Concert en vallée du Célé Chant choral avec l’Ensemble La Marquise Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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