Marcilhac-sur-Célé

Concert en vallée du Célé Chant choral avec l’Ensemble La Marquise

Eglise de l’ancienne abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Sous la direction de Lucie Rudea, le programme sera composé d’extraits vocaux de l’œuvre magistrale de Johannes Brahms un Requiem Allemand , avec accompagnement à l’orgue Abbott de l’abbatiale de Marcilhac.

Sous la direction de Lucie Rudea, le programme sera composé d’extraits vocaux de l’œuvre magistrale de Johannes Brahms un Requiem Allemand , avec accompagnement à l’orgue Abbott de l’abbatiale de Marcilhac.

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Eglise de l’ancienne abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Under the direction of Lucie Rudea, the program will feature vocal excerpts from Johannes Brahms’ masterful work A German Requiem , with accompaniment on the Abbott organ in Marcilhac Abbey.

L’événement Concert en vallée du Célé Chant choral avec l’Ensemble La Marquise Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac