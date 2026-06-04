Fête votive de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé samedi 15 août 2026.

Marcilhac-sur-Célé

Fête votive de Marcilhac sur Célé

rues du village Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes de Marcilhac vous convie à la fête du village !

Le comité des fêtes de Marcilhac vous convie à la fête du village !

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rues du village Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 07 46 42 33 cdf.marcilhac46@gmail.com

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English :

The Marcilhac festival committee invites you to the village fête!

L’événement Fête votive de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac