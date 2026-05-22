Marcilhac-sur-Célé

Exposition à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac entre ciel et terre

Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-17

Venez découvrir l'exposition Marcilhac entre ciel et terre par Etienne Boutonnet qui nous propose un nouveau regard sur patrimoine du bourg de Marcilhac-sur-Célé, grâce à des clichés pris par drones.

Venez découvrir l'exposition Marcilhac entre ciel et terre par Etienne Boutonnet qui nous propose un nouveau regard sur patrimoine du bourg de Marcilhac-sur-Célé, grâce à des clichés pris par drones.

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Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Come and discover the exhibition Marcilhac entre ciel et terre (Marcilhac between sky and earth) by Etienne Boutonnet, who offers us a new look at the heritage of the village of Marcilhac-sur-Célé, thanks to shots taken by drone.

L’événement Exposition à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac entre ciel et terre Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac