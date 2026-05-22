Exposition à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac entre ciel et terre Marcilhac-sur-Célé
Exposition à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac entre ciel et terre Marcilhac-sur-Célé mardi 11 août 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Exposition à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac entre ciel et terre
Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-17
Venez découvrir l'exposition Marcilhac entre ciel et terre par Etienne Boutonnet qui nous propose un nouveau regard sur patrimoine du bourg de Marcilhac-sur-Célé, grâce à des clichés pris par drones.
Venez découvrir l'exposition Marcilhac entre ciel et terre par Etienne Boutonnet qui nous propose un nouveau regard sur patrimoine du bourg de Marcilhac-sur-Célé, grâce à des clichés pris par drones.
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Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
Come and discover the exhibition Marcilhac entre ciel et terre (Marcilhac between sky and earth) by Etienne Boutonnet, who offers us a new look at the heritage of the village of Marcilhac-sur-Célé, thanks to shots taken by drone.
L’événement Exposition à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac entre ciel et terre Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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