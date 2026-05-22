Balade géologique autour de Marcilhac-sur-Célé au pied du clocher de l’ancienne abbaye Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé

Balade géologique autour de Marcilhac-sur-Célé

au pied du clocher de l’ancienne abbaye Office de Tourisme de Marcihac Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Pour cette balade géologique autour de Marcilhac-sur-Célé vous serez accompagné par Emmanuelle Boutonnet et Jean-Paul Cadet, géologues.

L'objectif de la balade est de reconstituer, à partir de l’observation des paysages et des affleurements, la brève histoire, à l’échelle géologique, de cette partie du causse quercynois, depuis plus de 150 millions d’années.

Pour cette balade géologique autour de Marcilhac-sur-Célé vous serez accompagné par Emmanuelle Boutonnet et Jean-Paul Cadet, géologues.

L'objectif de la balade est de reconstituer, à partir de l’observation des paysages et des affleurements, la brève histoire, à l’échelle géologique, de cette partie du causse quercynois, depuis plus de 150 millions d’années.

.

au pied du clocher de l’ancienne abbaye Office de Tourisme de Marcihac Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this geological walk around Marcilhac-sur-Célé you will be accompanied by geologists Emmanuelle Boutonnet and Jean-Paul Cadet.

The aim of the walk is to reconstruct, through the observation of landscapes and outcrops, the brief history, on a geological scale, of this part of the Quercy causse, over more than 150 million years.

L’événement Balade géologique autour de Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac