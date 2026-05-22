Marcilhac-sur-Célé

Concert Festival Quatuor en vallée du Célé Temple Ensemble

Eglise de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Concert avec leTemple Ensemble, clarinette, violon, alto, violoncelle , animé par Poppy Beddoe.

Redécouvert en 1985, le quatuor K317d de Mozart faisait partie d’un recueil de manuscrits non publiés à sa mort Il s’agit de la transcription pour clarinette, violon, alto et violoncelle, de la sonate pour violon et piano K378

Concert avec leTemple Ensemble, clarinette, violon, alto, violoncelle , animé par Poppy Beddoe.

Redécouvert en 1985, le quatuor K317d de Mozart faisait partie d’un recueil de manuscrits non publiés à sa mort Il s’agit de la transcription pour clarinette, violon, alto et violoncelle, de la sonate pour violon et piano K378. En fait, dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, remplacer le premier violon du quatuor par un instrument à vent (flute, hautbois ou clarinette) était une pratique courante, encouragée par la vogue des instruments à vent.

Le quatuor n°1 op.2, en mi bémol majeur est l’œuvre du clarinettiste et compositeur finnois, Crussel, qui est considéré comme le plus grand compositeur de Finlande, avant Sibélius.

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Eglise de l’abbaye Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Concert with theTemple Ensemble, clarinet, violin, viola, cello , hosted by Poppy Beddoe.

Rediscovered in 1985, Mozart?s quartet K317d was part of a collection of unpublished manuscripts at his death: It is the transcription for clarinet, violin, viola and cello, of the sonata for violin and piano K378

L’événement Concert Festival Quatuor en vallée du Célé Temple Ensemble Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac