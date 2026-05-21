Kembs

Exposition Ford Mustang

59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dimanche 5 juillet de 10h à 12h, rendez-vous sur le parking de la Maison du Patrimoine pour plonger dans l’univers mythique de la Ford Mustang. Amateurs d’automobile, passionnés de véhicules anciens ou simples visiteurs pourront admirer une collection de Mustang emblématiques, représentant plusieurs générations et styles qui ont marqué l’histoire automobile.

Une belle occasion de profiter d’un moment original ce week-end et également de visiter la Maison du Patrimoine et la Maison Ebner qui seront ouvertes aux mêmes horaires. 0 .

59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

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English :

L’événement Exposition Ford Mustang Kembs a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue