Exposition Ford Mustang Kembs
Exposition Ford Mustang Kembs dimanche 5 juillet 2026.
Kembs
Exposition Ford Mustang
59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 5 juillet de 10h à 12h, rendez-vous sur le parking de la Maison du Patrimoine pour plonger dans l’univers mythique de la Ford Mustang. Amateurs d’automobile, passionnés de véhicules anciens ou simples visiteurs pourront admirer une collection de Mustang emblématiques, représentant plusieurs générations et styles qui ont marqué l’histoire automobile.
Une belle occasion de profiter d’un moment original ce week-end et également de visiter la Maison du Patrimoine et la Maison Ebner qui seront ouvertes aux mêmes horaires. 0 .
59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Ford Mustang Kembs a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Kembs (Haut-Rhin)
- Grand Tournoi tennis de table Kembs 6 juin 2026
- Fête de la Musique Kembs 20 juin 2026
- Open International Féminin de Tennis Kembs 21 juin 2026
- Bal tricolore Feu d’artifice et concert La Camelote et DJ Nico Kembs 11 juillet 2026
- Course OFNI (Objets Flottants Non Identifiés) Kembs 16 août 2026