Kembs

Bal tricolore Feu d’artifice et concert La Camelote et DJ Nico

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’association des Sapeurs-Pompiers de Kembs et la Ville de Kembs vous présentent un format inédit pour l’édition 2026 du bal tricolore.

Au programme feu d’artifice, concert et DJ toute la nuit de 19h jusqu’à 1h du matin.

Venez manger et danser dans une ambiance conviviale et festive à Kembs !

Programme

21h Concert du groupe La Camelote

23h Feu d’artifice visible depuis la place

DJ Nico animera la soirée de 19h à 1h du matin.

Bar et restauration toute la soirée avec tartes flambées, grillades et crêpes.

Rendez-vous le samedi 11 juillet à 19h devant la salle polyvalente de Kembs. 0 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 31 62 manifestations@kembs.alsace

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English :

L’événement Bal tricolore Feu d’artifice et concert La Camelote et DJ Nico Kembs a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue