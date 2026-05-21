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Open International Féminin de Tennis Kembs

Open International Féminin de Tennis Kembs dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Allée Eugène Moser

Ville : 68680 Kembs

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0

Kembs

Open International Féminin de Tennis

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Les courts de tennis de Kembs accueillent un Open féminin exceptionnel ! Venez assister chaque jour à des matchs en journée et en soirée, dans une ambiance sportive et conviviale.

Restauration sur place pour profiter pleinement du tournoi.
Réservations par téléphone pensez à réserver vos places !

Venez nombreux pour soutenir les joueuses et vivre de grands moments de tennis ! 0  .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 88 68 08  info@tckn.fr

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English :

L’événement Open International Féminin de Tennis Kembs a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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