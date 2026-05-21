Open International Féminin de Tennis Kembs
Open International Féminin de Tennis Kembs dimanche 21 juin 2026.
Kembs
Open International Féminin de Tennis
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les courts de tennis de Kembs accueillent un Open féminin exceptionnel ! Venez assister chaque jour à des matchs en journée et en soirée, dans une ambiance sportive et conviviale.
Restauration sur place pour profiter pleinement du tournoi.
Réservations par téléphone pensez à réserver vos places !
Venez nombreux pour soutenir les joueuses et vivre de grands moments de tennis ! 0 .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 88 68 08 info@tckn.fr
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English :
L’événement Open International Féminin de Tennis Kembs a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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