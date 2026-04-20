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Exposition François Barranger Ussel

Exposition François Barranger Ussel

Exposition François Barranger Ussel lundi 20 avril 2026.

Adresse : 6 Rue de l'Église

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ussel

Exposition François Barranger

6 Rue de l’Église Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-04-20

La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de François Baranger.
Vernissage le 25 avril à partir de 10h   .

6 Rue de l’Église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96  aiguaderoche@sfr.fr

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English : Exposition François Barranger

L’événement Exposition François Barranger Ussel a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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