Exposition François Barranger Ussel
Exposition François Barranger Ussel lundi 20 avril 2026.
Ussel
Exposition François Barranger
6 Rue de l’Église Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-20
La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de François Baranger.
Vernissage le 25 avril à partir de 10h .
6 Rue de l’Église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderoche@sfr.fr
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English : Exposition François Barranger
L’événement Exposition François Barranger Ussel a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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