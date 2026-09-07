Exposition « François Dilasser. Entre terre et ciel », La Maison à pondalez – Musée de Morlaix, Morlaix

Informations pratiques

Exposition « François Dilasser. Entre terre et ciel » Samedi 19 septembre, 15h30 La Maison à pondalez – Musée de Morlaix Finistère

Durée 45 min à 1h / Limité à 49 personnes au rez-de-chaussée et 19 dans les étages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’exposition par le commissaire d’exposition Jean-Marc Huitorel.

La Maison à Pondalez est avant tout une maison, un espace domestique dont l’architecture, à la fois typique et singulière, frappe par sa verticalité et par sa distribution autour d’un vide central, organisée par des passerelles desservant les pièces des étages. Les œuvres de François Dilasser s’inscrivent dans ce lieu du quotidien : des tableaux sur les murs d’une maison, dans le respect de la spéciﬁcité de son architecture.

Le titre « Entre terre et ciel » évoque à la fois la montée dans les étages depuis le rez-de-chaussée, mais aussi un pan essentiel de l’œuvre de Dilasser, entre allusion au paysage (Le quadrillage sur lequel repose le tableau conservé au musée des Jacobins, la série des Jardins) et imaginaire cosmique (Étoiles, Planètes).

La Maison à pondalez – Musée de Morlaix 9 Grande-Rue, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0298886888 https://www.morlaix.bzh/tourisme Rare exemple, encore assez complet, de ce type de maison typiquement morlaisienne, dite à lanterne, construit entre le XVe et le XVIIe siècle et réservée à la bourgeoisie locale, parmi laquelle on trouvait surtout des tisserands et des armateurs. Sa particularité est d’être divisée en trois parties : un bâtiment donnant sur la rue et dont la façade en encorbellement est ornée de statues, une cour intérieure éclairée en partie par une toiture vitrée et d’où part un grand escalier à vis en bois qui dessert tous les étages, et enfin, le bâtiment relié par des passerelles en bois appelées ponts d’allée. L’édifice est entièrement construit en pan de bois, hormis le rez-de-chaussée en granit. Les sablières sont moulurées, les montants sont décorés de colonnettes et les pièces principales sont ornées de niches et de statuettes parmi lesquelles la Vierge et l’Ange de l’Annonciation, Saint-Jacques, Saint-Laurent, Saint-Nicolas et Sainte-Barbe. L’escalier placé sur la cour intérieure, est composé d’un noyau d’une seule pièce, et est complètement ouvert sur l’extérieur. Les rampes sont à panneaux décorées de serviettes, le poteau qui les relie aux galeries des étages comporte des sculptures, et il se termine par une jolie statue de Saint-Jean l’Evangéliste.

Visite commentée de l’exposition par le commissaire d’exposition Jean-Marc Huitorel

© Musée des Jacobins, Morlaix, 2026