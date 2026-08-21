Exposition Frémissences de Elodie Jarrier Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Exposition Frémissences de Elodie Jarrier

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-17 14:00:00

fin : 2026-11-28 19:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Après quinze années comme enseignante-chercheure, Elodie Jarrier a choisi en 2023 de quitter l’analyse de l’image pour l’habiter pleinement. Sa photographie naît à la croisée de deux gestes l’attention naturaliste portée à la faune et à la flore de Bourgogne, et une écriture visuelle plus libre, faite de pose longue, de double exposition et de flou volontaire. Le net côtoie le flou, la couleur dialogue avec le noir et blanc, l’instant décisif rencontre la durée. Elle nomme ce geste Frémissences ce qui tremble (le frémissement), ce qui est vivant (les essences), ce qui se donne à voir (les présences).

Elodie Jarrier vit et travaille à Dijon. Après quinze ans comme maître de conférences en sciences de gestion (marketing des arts et de la culture), elle se consacre depuis 2023 à la photographie d’art. Son travail, ancré dans les paysages et le vivant de Bourgogne, explore la frontière entre naturalisme et abstraction. Elle a remporté le 3ème prix du jury au Festival de Contrexéville 2024 pour Vol hypnotique et expose régulièrement en festivals et galeries en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est.

Disciplines exploitées Photographie d’art (nature, proxy et macro photographie), techniques mixtes pose longue, Intentional Camera Movement, double exposition.

Elodie Jarrier est invitée d’honneur du salon photo Instants choisis organisé par la MCL de Neufchâteau au Trait d’Union les 14 et 15/11. Nous avons souhaité profiter et vous faire profiter de sa présence en lui proposant d’exposer au-delà du salon photos.Tout public

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1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

After fifteen years as a professor and researcher, Elodie Jarrier decided in 2023 to move away from analyzing images and instead immerse herself fully in them. Her photography emerges at the intersection of two approaches: a naturalist’s attention to the flora and fauna of Burgundy, and a freer visual style characterized by long exposures, double exposures, and deliberate blur. Sharpness coexists with blur; color dialogues with black and white; the decisive moment meets duration. She calls this approach *Frémissions*: that which trembles (the quivering), that which is alive (the essences), that which reveals itself (the presences).

Elodie Jarrier lives and works in Dijon. After fifteen years as an associate professor of management sciences (arts and culture marketing), she has devoted herself to fine art photography since 2023. Her work, rooted in the landscapes and living world of Burgundy, explores the boundary between naturalism and abstraction. She won third prize from the jury at the 2024 Contrex%Éville in 2024 for %AB Vol hypnotique %BB and regularly exhibits at festivals and galleries in Bourgogne-Franche-Comté and the Grand Est region.

Media used: Fine art photography (nature, portrait, and macro photography), mixed media: long exposure, Intentional Camera Movement, double exposure.

Elodie Jarrier is the guest of honor at the %AB Instants choisis %BB photography exhibition organized by the MCL of Neufch%E2teau at the Trait d’Union on November 14 and 15. We wanted to take advantage of her presence—and share it with you—by inviting her to exhibit beyond the scope of the photo exhibition.

L’événement Exposition Frémissences de Elodie Jarrier Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES