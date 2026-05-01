Exposition Friche Manon Combe Vieux
Exposition Friche Manon Combe Vieux vendredi 29 mai 2026.
Vieux
Exposition Friche Manon Combe
8 Rue Saint-Laurent Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-05-29
Exposition Friche Manon Combe 29 mai au 29 juin
Exposition Friche Manon Combe 29 mai au 29 juin Bibliothèque Vieux .
8 Rue Saint-Laurent Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 61 92 25 34 bibliotheque@mairievieux.fr
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English : Exposition Friche Manon Combe
Friche exhibition Manon Combe 29 May to 29 June
L’événement Exposition Friche Manon Combe Vieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme
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