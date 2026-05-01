Vieux

Exposition Friche Manon Combe

8 Rue Saint-Laurent Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-05-29

Exposition Friche Manon Combe 29 mai au 29 juin

Exposition Friche Manon Combe 29 mai au 29 juin Bibliothèque Vieux .

8 Rue Saint-Laurent Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 61 92 25 34 bibliotheque@mairievieux.fr

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English : Exposition Friche Manon Combe

Friche exhibition Manon Combe 29 May to 29 June

L’événement Exposition Friche Manon Combe Vieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Orne Odon Tourisme